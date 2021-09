Una mujer roció con gasolina y les prendió fuego a una madre y a su hijo de dos años en Buenos Aires, Argentina.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando Agustín llevó a su casa a Laura, quien es su actual pareja; ahí, Liz, su ‘ex’, roció a Laura y a su hijo con un líquido inflamable, sin que hubiera algún intercambio de palabras, y luego les prendió fuego.

Desafortunadamente el menor murió y la Laura se encuentra grave en un hospital especializado en atender pacientes con quemaduras.

Al momento de la agresión Alberto, exnovio de Liz, se encontraba en el lugar y se cree que presuntamente la ayudó a escapar. Agustín es expareja de la agresora, de ahí que se piensa que fue un ataque de “celos”.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no creen en esa versión, pues Agustín no hizo nada por ayudar a su novia tras el ataque La agresora ya fue detenida, al igual que Agustín, aunque al principio no les pareció sospechoso.

Con información de El Universal.

