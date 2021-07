Mujer da a luz a bebé de su esposo quien murió hace 14 meses

Sarah Shellenberger, de 40 años dio a luz a un bebé de su difunto esposo, sin embargo la historia se ha vuelto viral debido a que él lleva 14 meses muerto. Te contamos.

La historia de amor de Sarah y su marido Scott no tuvo un final feliz, pues él falleció de una ataque cardíaco mientras daba clases de ciencias en Oklahoma en febrero de 2020, su fallecimiento fue una cruel sorpresa para todos, pero en especial para Sarah.

Pues días antes de la muerte de Scott la pareja había acudido a un proceso de fertilización in vitro en una clínica de Barbados. Sarah para recordarlo y cumplir el deseo de Scott, Sarah optó meses después por embarazarse con uno de los embriones.

La pareja se conoció en 2017, y se llevaron tan bien que para el 2018 ya estaban casados, ambos deseaban tener 3 hijos, sin embargo tenían problemas para tenerlos y por esa causa decidieron someterse al tratamiento de la la fertilización in vitro

En diciembre del 2019, Scott y Sarah decidieron que el nombre de su primer hijo sería Hayes. En febrero ella acudió a un segundo tratamiento en la clínica de fertilización, pero cuando iba de regreso a Estados Unidos se enteró que su esposo había muerto.

“Cuando aterricé en Toronto y finalmente me conecté al wifi, mi teléfono se estaba volviendo loco. Llamé a su mamá y ella me dijo que había tenido un infarto y que lo habían trasladado a un hospital, pero no había recuperado el conocimiento. Estaba molesta y preocupada, pero realmente no pensé que iba a morir. Era tan sano, en forma y joven”, declaró.