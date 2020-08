Mujer denuncia que fue tocada por el mismo sujeto que agredió a niña de 10 años

Una joven de 32 años hizo público que fue víctima del mismo presunto agresor sexual de una niña de 10 años, a la que le tocó los glúteos en calles de la alcaldía Benito Juárez.



La víctima narró que el pasado 19 de julio caminaban sobre Torres Adalid, colonia Del Valle, cuando un sujeto alto, totalmente vestido de azul, limpio y con el celular a la altura del pecho, le preguntó por una calle.



Ella recuerda que el sujeto fue amable y le agradeció por la explicación; luego la víctima continuó su camino sin percatarse que el sujeto comenzó a seguirle los pasos.



“Escuché que alguien corría detrás de mí, eran pisadas fuertes y lo que hice fue intentar voltearme para dejar pasar a la persona”, dijo.



Pero el abusador se dirigía hacia ella. “Pensé que iba por mi bolsa, y cuando lo vi más cerca pensé que me iba a taclear”.



“Tomó fuerza y me dio una nalgadísima”, comentó la mujer, quien se quedó paralizada, con dolor en su glúteo, mientras el sujeto corría sobre una avenida, riendo.



La joven pidió a esta casa editorial no ser citada por miedo a que el presunto abusador serial de Benito Juárez viva por la zona y la reconozca; comentó que a pesar de que el sujeto traía cubrebocas del mismo color de su ropa, observó unos ojos de “odio”.



Segundos después de la agresión que recibió, le dio un ataque de ansiedad, pidió ayuda a su novio quien la alentó para denunciar. Al momento pidieron una unidad de la policía capitalina, sin embargo, el uniformado le dijo que poco se podía hacer pues no había detenido. El policía no aplicó ningún protocolo de género, tomó las características del sujeto, dejó un número telefónico y se marchó.



La víctima recuerda que poco antes de que el policía se fuera, regresaron al lugar de los hechos, el portero de un conjunto habitacional le dejó ver los videos de las cámaras de seguridad y ahí ella pudo observar que el agresor de 1.80 de estatura, merodeó la zona por varios minutos, pues así quedó registrado.



Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer un vídeo en el que se observa a un sujeto tocándole los glúteos a una niña de 10 años en calles de la alcaldía Benito Juárez, la joven de 32 años, aseguró haber sido atacada de una manera similar en la misma demarcación, y por el mismo sujeto.



“Cuando vi el video (del ataque a la niña) me puse a llorar”, dijo, mientras narró que tras la agresión evitó salir a pasear sola a su perro y dudó de la gente que caminaba detrás de ella por varias semanas. Además continúa con apoyo psicológico.





A pesar de eso, durante la entrevista mencionó que no era justo que el sujeto haya hecho lo mismo con una menor de edad, a quien le corta la niñez de golpe, y la pone ahora alerta para no sufrir otra agresión en la calle.



Precisó que no le gustaría alguna manifestación de colectivos que termine en las agresiones, pero pidió a las autoridades que investiguen ambos casos ya que tienen el mismo modus operandi.



“Él (agresor) sabe que no le harán nada, por eso continúa agrediendo”, aseguró.