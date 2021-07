Mujer despierta mientras ratón le come un ojo

En los últimos meses, una plaga histórica de ratones ha afectado a Australia, cientos de personas se han visto afectadas, así como los cultivos y cosechas, además se han registrado problemas de salud y ataques a humanos.

Esta plaga ha sido considerada la "peor en los últimos 30 años", pues desde agosto del 2020 ha destruido campos y casas a su paso, esta situación ha afectado a más de 40% de los agricultores, debido a esto, los habitantes buscan que esta situación sea declarada como desastre natural.

Mick Harris es una mujer que se vio afectada por esta plaga, y se sumo a la lista de víctimas de los ataques de los ratones, pues según lo describió, tuvo que ser llevada a urgencias pues mientras dormía, un ratón le estaba comiendo el ojo.

“Tuve una sensación de cosquilleo y pelos cuando se arrastró desde detrás de mi oreja a través de mi mejilla. Se me puso la piel de gallina. Se me pusieron los pelos de punta y salté de la cama”, reconoció el también granjero, quien no pudo dormir hasta que atrapó al ratón.