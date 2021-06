Mujer dice estar enamorada de un extraterreste, luego de que supuestamente fuera abducida

Inglaterra.- Abbie Bella, de 30 años, dijo haber sido abducida por extraterrestres en su apartamento ubicado en Canary Wharf, a principios de junio. Ahora dice qeu durante su ausencia en la Tierra se llegó a enamorar de uno de ellos.

La joven inglesa narró a los medios locales que estaba harta de los hombres y llegó a bromear en sus redes sociales que desearía ser secuestrada por un ente de otro planeta. Posterior a su publicación, dijo que seguido soñaba con una luz blanca.

Una noche, una voz en sueños me dijo: ‘Espera en el lugar de siempre’. La noche siguiente, me senté junto a la ventana de mi habitación abierta y, mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo verde me abdujo”, afirmó la joven.