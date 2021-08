Mujer es exhibida por pedirle a los padrinos de bautizo que paguen toda la fiesta

Nuevo León.- A pesar de que la niña fue bautizada por la iglesia el año pasado, la madre quiso celebrarle en grande en esta ocasión y para eso buscó a una vieja amiga para pedirle que ella y su pareja fueran “padrinos de fiesta de bautizo” de su hija.

La joven de Monterrey, compartió las capturas de una conversación privada a través de su cuenta de Facebook. La publicación llegó a las 100 mil reacciones en tan solo dos días.

Uno piensa que esto no es real hasta que le sucede”, afirmó la regia.

La usuaria identificada como Yoanna, relató que la mujer a quien no veía en mucho tiempo, se acercó a ella para pedirle que cubriera todos los gastos de una fiesta para su hija que quería hacerle en una quinta. Cabe mencionar que la joven oculto la foto de de su "amiga" de nombre Damaris.

Damaris dedujo que Yoanna y su esposo serían los padrinos perfectos para su hija al ver las stories que subía a redes sociales.

A Yoanna se le hizó extraño que despues de haberle "perdido el hilo a la mujer", esta reapareciera en su vida para pedirle ser la madrina de su hija. No solo no tenían contacto en mucho tiempo, sino que la niña, Kate de dos años y medio de edad, fue bautizada antes de que iniciara la pandemia.

Si mira, es que el año pasado bautizamos a Kate en la iglesia y pues ella estaba muy chiquita, tenía apenas un año y como estaba la cuarentena no le hicimos fiesta ni nada por lo mismo, pero ahora queremos otra vez bautizarla pero no en la iglesia, no más haríamos la fiesta”, contó la magre de Kate.