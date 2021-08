Crystal Straus, se casó con el hombre que fue condenado por asesinar a su hermano Brian McGary, en 1987 en Cleveland, Estados Unidos.

De acuerdo a News 5 Cleveland, el hombre llamado John Tiedjen, de 57 años, fue liberado de prisión después de cumplir 32 años por la muerte de McGary, después de que la defensa presentara pruebas que no fueron mostradas en el primer juicio.

El hombre, que salió de prisión el 22 de julio, permanece bajo fianza y bajo arresto domiciliario. La pareja inició su extraño noviazgo cuando ella le escribió una carta diciéndole que lo perdonaba por matar a Brian McGary en 1987, informó el New York Post.

"Con todo mi corazón la amo, no hay nadie más en quien piense, y quiero estar con ella toda mi vida", dijo Tiedjen. “Le escribí una carta y le dije que no lo había hecho, echa un vistazo a estas cosas. Yo también creo en Dios y sé muchas cosas al respecto, pero no lo hice (...) No tenía quemaduras de pólvora, residuos de disparos, sangre, cortes, raspaduras, nada en mi persona o en mí o en mi ropa”, dijo.