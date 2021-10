Mujer se queda sin dinero para la renta y construye casa para sus hijos con sus manos

Vanesa Canelo es madre de cuatro hijos y día a día lucha por salir adeltante con los gastos. Conoce su historia.

Vanesa tuvó que enfrentarse a momentos económicos difíciles, pues no tenía dinero para pagar el alquiler, pero eso no la detuvo y decidió construir su propio hogar usando solo los recursos que estaban a su alcance.

Cuando se le terminó el dinero para poder pagar los gastos y la renta, la mujer buscó la manera de construir un patrimonio para sus hijos. Sus padres le habían heredado un terreno vacío y esta era la oportunidad perfecta para comenzar a crear su propio hogar. Acarreando herramientas y materiales para construcción que pudo conseguir.

Aunque Vanesa sabía uun poco de albañilería fue pidiendo consejos y algunos conocidos se acercaron a ella para ayudarla, incluidos sus pequeños hijos.

Siempre me gustó la albañilería. Fui aprendiendo con indicaciones, el marido de una amiga me guio, gente, albañiles, mi tío. Y muchos se sorprenden de ver a una mujer levantando una pared, prepararla mezcla, llenar una columna. Todo lo que se trate de albañilería, pero a mí me gusta", narró la mujer.