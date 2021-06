Mujer va al cajero y descubre 20 mil millones de pesos en su cuenta

Estados Unidos.- Cuando una mujer acudió al cajero para retirar 20 dólares, se llevó la sorpresa de su vida y en un pricipio se sintió hhorrorizada, pues encontró en su cuenta mil millones de dólares, lo equivalente a más de 20 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio en la ciudad de Largo, Florida, cuando Julia Yonkowski acudió al cajero automático de su banco para retirar solamente, el equivalente a 400 pesos.

Cuando la mujer intentó sacar el dinero, la máquina emitió una alerta a lo que le dio curiosidad por revisar su saldo y fue ahí cuando quedo impactada. El cajero sacó un recibo en el que específicaba que la cuenta contaba con 999 millones de dólares.

Dios mío, estaba horrorizada. Sé que mucha gente sentiría que se ha sacado la lotería pero yo estaba aterrorizada. He leído historias de gente que se gasta el dinero y luego tienen que reponerlo y yo no habría hecho eso de ninguna forma pues no es mi dinero”, dijo Julia Yonkowski.