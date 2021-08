Una mujer de 58 años de edad llamada Lisa Steadman pasó más de una semana internada en el Hospital Central de Florida tras contagiarse de coronavirus, sin embargo cuando volvió a casa encontró a su esposo muerto.

Los hechos ocurrieron en Estados Unidos cuando Lisa regresó del hospital y encontró a su marido Ronald Steadman muerto. De acerdo a medios locales, el hombre también se contagió de coronavirus, pero llevó la recuperación en su casa con síntomas moderados.

Durante todo el tiempo que Lisa estuvo en el hospital, su esposo fue un gran apoyo para ella a través de las llamadas telefónicas.

“Fue como entrar a una película de terror. (…) Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”, dijo Lisa Steadman.