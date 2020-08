Multan a alcalde y tesorera de Atotonilco de Tula; dan vista a la Fiscalía Anticorrupción

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) impusieron una multa de 8 mil 688 pesos, equivalentes a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al alcalde de Atotonilco de Tula Raúl López Ramírez, y la tesorera Natalia Tovar Crisóstomo.

Lo anterior, por incumplir en dos ocasiones la ejecución de una sentencia en la cual se les ordenó pagar sus dietas a cinco regidores a partir de la primera quincena de enero 2020 y meses subsecuentes, así como la parte proporcional del aguinaldo de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Pese a esa resolución, el alcalde y la tesorera no realizaron el pago, pues pidieron una prórroga para efectuarlo, “ya que ese dinero destinado en el presupuesto para las dietas de los regidores lo utilizaron para otro tipo de necesidades relacionadas a la pandemia de COVID-19”, expresó María Luisa Oviedo Quezada.

Por ello, las autoridades no tenían dinero para saldar los salarios de los asambleístas y esperaban recaudar impuestos para cumplir con la sentencia. No obstante, estos argumentos no fueron suficientes, por lo tanto, ordenaron hacer el pago en un plazo de 24 horas una vez notificados.

Además, dieron vista al Congreso de Hidalgo y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, a fin de investigar si es que se actualiza un delito con relación a la dispersión de ese recurso a un rubro que estaba etiquetado.

Los asambleístas agraviados son Héctor Rodríguez López, Alfredo Rodríguez Mendoza y Javier Rodríguez Moreno, emanados del Partido Encuentro Social (PES); Elías Gustavo Salazar Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, y Juana Rodríguez López, de Morena.