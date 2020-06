Multan a conductor por ‘volarse’ un tope sin señalización en Tlaxcoapan

Un conductor fue infraccionado por policías municipales de Tlaxcoapan luego que por falta de señalización se ‘voló’ un tope accidentalmente, el cual se ubica sobre la avenida Francisco I. Madero.

A través de una denuncia ciudadana compartida a AM Hidalgo, Álvaro ‘N’, vecino de San Agustín Tlaxiaca, contó que la tarde de ayer, al manejar su vehículo en una calle de Tlaxcoapan, no se percató del tope.

“No han ningún tipo de señalamiento que indique que ahí hay un tope, simplemente no se alcanza a distinguir pues se confunde con un parche (para tapar baches). En mi caso, no conozco ese municipio (Tlaxcoapan); sin embargo, siempre he manejado con precaución”, dijo.