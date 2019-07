Multas a motociclistas que no usen casco en Tulancingo

Las multas a los motociclistas que no usen casco al circular por Tulancingo podrán alcanzar hasta los 250 pesos, como lo indica el artículo 79 del Reglamento de Transito del municipio.

Así lo recalcó Juan Carlos Lazcano, Director de Tránsito y Vialidad quien además señaló que no solo el conductor será sancionable, si no su tripulación que no lleve protección.

Otras faltas sancionables para motociclistas son la falta de licencia y placa, en esos casos las unidades serán llevadas al corralón municipal, hasta que se regularice la obtención de los documentos.

Todo esto bajo el operativo “Salvando Vidas” que en lo que va del 2019 ha aplicado 393 infracciones en puntos aleatorios y a diversas horas del día.

En temporada de lluvias, se acentúa el derrape de motociclistas por la velocidad excesiva y frenado intempestivo, ante ello, se recordó la importancia de que la ciudadanía cuide de su integridad.