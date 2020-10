Mundo supera los 40 millones de casos de Covid-19; segunda ola no cede en Europa

El mundo superó los 40 millones de contagios por coronavirus este lunes y en Europa, donde ya hay más de 250.000 muertos y la segunda ola de infecciones no cede, entraron en vigor nuevas restricciones, como un toque de queda nocturno en Bélgica o la obligación de usar mascarillas en lugares cerrados en Suiza.

En todo el mundo, se han contabilizado 40 millones 88 mil 893 casos de Covid-19, y un millón 114 mil 391 muertes por el virus, según la Universidad Johns Hopkins.

Según la agencia AFP, en la última semana hubo más de 2.5 millones de nuevas infecciones, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia.

Más de la mitad de los casos se sitúan en Estados Unidos (8 millones 154 mil 935), India (7 millones 550 mil 273) y Brasil (5 millones 235 mil 344).

En todo el mundo hay más de 1.1 millones de muertos. Solo la semana pasada, en Europa murieron más de 8 mil personas por Covid-19.

A partir de este lunes, los cafés y restaurantes de Bélgica permanecerán cerrados durante cuatro semanas para intentar frenar el aumento de contagios. El país, de 11.5 millones de habitantes, tiene 192 mil casos y más de 10.000 decesos y una de las mayores tasas de mortalidad por Covid-19 del mundo: 90 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

"No nos sentimos tenidos en cuenta y me duele el corazón (...) Ya no puedo más", decía Angelo Bussi, propietario de un restaurante en Bruselas el domingo por la noche, cuando recibía a sus últimos clientes. Los cierres van acompañados de un toque de queda entre la medianoche y las 05:00 de la mañana.