Municipios deben sancionar establecimientos que incumplan medidas de salud: SSH

Luego que la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) emitió nuevas restricciones sanitarias ante el incremento de casos de COVID-19, serán los municipios quienes sancionen a los sitios comerciales que no acaten las medidas de bioseguridad, a través de la Policía Municipal y sus áreas de Permisos y Espectáculos.

En conferencia de prensa el titular de la SSH Alejandro Efraín Benítez Herrera comentó que las sanciones a establecimientos que incumplan las medidas dependen de cada uno de los 84 municipios, de la gravedad y reincidencia de los casos.

“Lo que platicamos con algunos presidentes municipales es la clausura, el pago de multa correspondiente para poder reabrir y si hay reincidencia es el retiro de licencia de operación”, refirió.

Comentó que a través de la Secretaría de Gobierno se hizo un llamado a las y los presidentes municipales pidiéndoles el apoyo a través de Policía Municipal y las áreas de Permisos y Espectáculos para sancionar a los sitios comerciales que no acaten las medidas de bioseguridad.

Además, dijo, en una reunión con integrantes de las cámaras comerciales acordaron que agremiados serán los vigilantes ciudadanos, quienes reportarán al municipio y a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh) cualquier irregularidad.

Benítez Herrera mencionó que hay algunos restaurantes, bares, cantinas o salones de fiestas que no están agremiados a las cámaras y muchas veces bajo ese argumento dicen que no tienen por qué seguir las medidas ya que no forman parte del gremio.

“Desde aquí les digo a los comerciantes, no vamos a cerrar, sería una cuestión terrible tener que confinarnos nuevamente, el estado no está para soportar un confinamiento o una tiranía sanitaria, eso sería acabar con la vida comercial en el estado, pero sí pedimos que nos ayuden a seguir las medidas de bioseguridad”, expresó.

A partir de este 3 de enero en Hidalgo aplican nuevas restricciones sanitarias para establecimientos comerciales, deportivos, culturales y turísticos, las cuales fueron emitidas por la SSH ante el incremento de casos COVID-19, entre ellos la reducción de aforos a 30 por ciento y venta de alcohol por copeo.

