Narra hombre presunto asesinato ocurrido en colonia Morelos de Pachuca

A una cuadra de donde quedó el cuerpo sin vida de su “compa”, un campesino de Ixmiquilpan platicó a un familiar por medio de llamada telefónica lo ocurrido en la colonia Morelos, en Pachuca.

Aun cuando lloraba, hablaba con su interlocutor. Le mencionó que acababan de matar a Rogelio, su vecino, su gran amigo.

Primero hubo bronca y luego uno del otro grupo sacó pistola, disparó y así lo mató", comentó.

Una vez que el jornalero cortó comunicación con su familiar, platicó con AM Hidalgo: "Se echaron al compa. Estoy mal, no puedo, no me di cuenta de todo, solo cuando Rogelio cayó, cuando lo mataron".

CONFIRMA FALLECIMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó los hechos ocurridos en la colonia Morelos, en Pachuca, en los que falleció una persona la mañana de este miércoles.

A las 10:21 horas tuvieron el reporte de probables detonaciones en la colonia Morelos.

Una vez en el sitio, policías municipales y estatales supieron de una riña durante audiencia realizada en el Tribunal Agrario, situado en la calle Colegio Militar.

Sobre la vía Camerino Mendoza, autoridades encontraron a un hombre muerto por arma de fuego, a un costado de una colectiva.

La Policía Municipal dijo que un hombre fue detenido por su posible relación con el incidente.

Además que en la calle Felipe Carrillo Puerto encontraron a una persona policontundida, a consecuencia de los mismos hechos.