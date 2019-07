Necesario considerar animales como individuos, no objetos: activista

Como terrible, calificó la directora de la fundación Invictus, Erika Ortigoza, la crianza ilegal de mascotas con fines de reproducción para venta, debido a las condiciones de maltrato y abuso que hacen de las hembras. Además, pidió que a través de la ley se considere a los animales como individuos y no como objetos.

Precisó que de acuerdo con la organización Humane Society, a nivel mundial en la evaluación de crueldad hacia animales domésticos, 64.5 por ciento corresponde a los perros, 25 por ciento a otros animales y 18 por ciento a gatos.

Foto: Iván Lozano

Sin embargo, dijo que si se hace este comparativo en México, las cifras suben exponencialmente.

En el caso de la crianza ilegal de animales para reproducción, señaló que esta actividad por lo regular es clandestina, sobre todo si se trata de perros de pelea, pero también está la crianza para venta de cachorros para el hogar.

Las hembras son abusadas y maltratadas, y una vez que ya no pueden tener camadas son desechadas”, comentó.

Precisó que la normativa solo prohíbe la venta de animales en vía pública, “debemos tener una ley que los considere individuos, no objetos; tampoco humanos, sino individuos con capacidad de sentir, de aspirar y claudicar derivado de la declaratoria de Cambridge”, aseveró.

Añadió que, “en tanto la ley los catalogue como animales de cacería, tracción o exhibición, quiere decir que son cosa o herramientas del ser humano. Entonces, en tanto no se de ese salto en el marco jurídico y se sancione y regule la tenencia responsable, y quien no lo haga sea castigado, no se detendrá el delito de maltrato animal”.

Además se necesitan ministerios públicos sensibilizados y una Procuraduría de Protección socializada y sensibilizada, destacó.

Lamentó que no hay interés de los legisladores por atender las reformas y fortalecer el cuerpo jurídico, “en tanto no suceda eso, estamos dando palos de ciego”.

DECLARATORIA DE CAMBRIDGE

La Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (Cambridge Declaration on Consciousness) es un manifiesto firmado durante una serie de conferencias respecto de la conciencia en los animales, realizadas en julio de 2012, en DICHA Universidad ubicada en el Reino Unido.

La Declaración concluye que los animales no humanos tienen conciencia.