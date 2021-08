Negocio crea piñata de "compañere" y es criticado en redes sociales

Tamaulipas.- Una vez más, la famosa piñatería Ramirez ubicada en Reynosa, tomó de inspiración al personaje viral de momento para su reciente creación. Se trata de Andra Milla, una persona no binaria que generó polémica en redes sociales sobre el lenguaje inclusivo luego de aparecer en un video donde pide llorando a uno de los estudiantes de su clase que la llame "compañere".

Habemus piñata Por que!!.... "No soy tu compañera ,soy tu COMPAÑERE " No soy tu piñata soy tu PIÑATE sin miede al exite RESPETEN SOBRINES! Saludos a mis clientes no binarios (sic)", se lee en la publicación.