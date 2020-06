Ni fiesta, ni viaje: el coronavirus arruinó los planes de estas quinceañeras

Anette González imaginaba con ilusión su fiesta de XV años. Ella quería que fuera justo en la semana de su cumpleaños, en mayo de 2020. Pocas semanas antes de su fiesta, recogió su elegante vestido de tul con detalles en cristales, pero tuvo que hacerlo con un cubrebocas y respetando las medidas de sana distancia. “Hemos tenido que posponer la fiesta a noviembre, esperando que pase la contingencia”, cuenta Lourdes Morales, madre de Anette, quien lleva nueve meses planeando el festejo de su hija.

De acuerdo con datos del INEGI, 1,2 millones de mujeres nacieron en 2005 y este año celebran su cumpleaños número quince. En México, cuando las chicas llegan a esta edad se suele hacer una fiesta muy suntuosa, que incluye varias actividades que se han vuelto tradición, como el baile de un vals y otras coreografías para celebrar que inician una nueva etapa en sus vidas, además de la entrega de un último juguete para marcar el fin de la etapa infantil.

Uno de los elementos que más llaman la atención en las celebraciones de XV años son los vestidos que llevan las cumpleañeras. Regina Aguilar lleva más de un año imaginando los detalles de su fiesta, pero sobre todo, de su vestido. “Ya está listo, es rosa con dorado y en general toda la fiesta iba a ser de ese color”, detalla la quinceañera, vía telefónica. Aunque posponer su celebración debido a la contingencia sanitaria por la covid-19 ha resultado un poco problemático. “El salón donde lo teníamos planeado ya no tenía ningún sábado disponible hasta el siguiente año, por lo que la fiesta tendrá que ser en día viernes de julio”, dice Karina Aguilar, la madre de Regina. “Esperemos que los invitados no tengan el problema de llegar, también hemos pensado que puede ser fuerte cambiar un aspecto como ese”, indica.

Banquete, arreglos florales, varias sesiones de baile con la festejada y recuerdos para los asistentes requieren de varios meses de planeación y de un buen presupuesto. Ambas quinceañeras invitaron entre 200 y 250 personas con un presupuesto de entre 200.000 y 400.000 pesos.

En las fiestas de XV años también se planean varios bailes que ejecutan las jóvenes acompañadas de chambelanes, que pueden ser bailarines profesionales o amigos de las festejadas, como en el caso de Regina, que escogió a sus mejores amigos de su escuela secundaria. Anette, por su parte, suspendió las clases que llevaba en una academia de baile, donde uno de sus bailes incluye una versión de How do you sleep de Sam Smith. “En cuanto se pueda, haré un par de ensayos más para poder recordar bien mis coreografías”, cuenta.

Aunque no todas las chicas suelen organizar una fiesta, sino que prefieren pedir a sus padres que les regalen un viaje. Tal fue el caso de Emilia Pérez, que junto con su padre planeó una gira por Europa. “Preferí un viaje a algunas ciudades europeas como Múnich, Dortmund, Gelsenkirchen, Barcelona o Ámsterdam”, cuenta la quinceañera, vía telefónica. “Escogí esas ciudades porque me gusta mucho el futbol y soy aficionada a los equipos de Barcelona, Ajax y Bayern Múnich y es un sueño para mí poder conocer sus estadios”, explica.

Javier Pérez, padre de Emilia, detalla que ya había hecho un presupuesto con una agencia para un viaje de ocho días para la cumpleañera, su hijo menor y él mismo. “En marzo decidimos posponer el plan indefinidamente, sobre todo porque empezaron a llegar noticias muy malas de Europa y el coronavirus”, comenta. “Después tendremos que ver cómo son las condiciones para volver a viajar de nuevo”, reflexiona.

Además de su viaje, Emilia tenía planeado una reunión con varios miembros de su familia. “Había planeado un asado con primos y tíos que no veo muy a menudo, eso me puso un poco triste”, dice la joven.

La contingencia sanitaria en México ha cambiado los planes de millones de mexicanos que tenían planeadas bodas, bautizos y otros festejos que se han pospuesto. Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha planteado una fecha para que las reuniones de más de cincuenta personas puedan llevarse a cabo en el país.

Para las tres quinceañeras, el cambio de planes supuso cierta tristeza y más nerviosismo, ya que llegar a esta edad es un suceso único. “En mi escuela solo tres niñas tenemos planeadas fiestas y yo quiero que la mía sea la mejor”, dice Anette. “Tengo mucha ilusión, pero sobre todo también muchos nervios por lo que vaya a pasar”, concluye Regina.