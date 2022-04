Ni lo conozco, dice Viggiano sobre Juan José Rendón

Carolina Viggiano Austria, candidata de Va por Hidalgo al gobierno del estado, declaró que no conoce a Juan José Rendón, a quien Natividad Castrejón Valdez identificó como asesor internacional para generar guerra sucia contra el candidato Julio Menchaca Salazar.

“Yo ni lo conozco, no sé a quién se refiere… no se quién sea”, dijo Viggiano Austria a la vez que solicitó denunciar cualquier actividad ilícita ya que no es válido aventar la piedra y después esconder la mano.

Durante entrevista con medios de comunicación la noche de ayer lunes previo a un evento en Pachuca, apuntó que no necesita contratar a nadie. “La campaña la hago yo, con un equipo enorme”.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Viggiano Austria declaró que la campaña negra en su contra confirma que en Juntos hacemos historia están muy nerviosos.

“Si realmente sus encuestas estuvieran como dicen no tendrían necesidad de hacer nada de eso. A mí me están haciendo una campaña gratis”.

En cuanto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que Viggiano Austria se pronunció por quitar las pensiones de adultos mayores, la candidata contestó que debe mantenerse neutral ya que es el jefe del Estado mexicano.

Adelantó que la coalición Va por Hidalgo va a presentar una denuncia ya que no quieren que el gobierno federal se meta en ninguna elección.

Anteriormente, en conferencia de prensa los dirigentes estatales de Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, así como el coordinador de campaña de la candidatura común, Natividad Castrejón, señalaron que está en Hidalgo Juan José Rendón, quien “es un personaje que representa la cloaca de los estrategas electorales a nivel internacional” y que opera en la campaña de Carolina Viggiano.