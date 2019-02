Nicolás Castillo volvió a anotar nueve meses después

El miércoles 2 de mayo del 2018, Nicolás Castillo anota su último gol como jugador de los Pumas. Fue en los cuartos de final del Clausura 2018, y sí, fue al América.



Pasaron nueve meses para que el chileno volviera a festejar otro tanto en juego oficial, pero ahora con la camiseta... Del América.



Con Benfica, el club portugués por el que dejó a los universitarios, ni cerca estuvo de celebrar. Tres juegos de la Allianz Cup, 54 minutos apenas, cero goles.



Cuatro juegos en la Súper Liga Portuguesa, 142 minutos, cero goles. Un juego, apenas un minuto en la Copa Placard, cero goles.



Un juegos, 13 minutos en la Liga de Campeones de Europa, cero goles. Dos juegos, 61 minutos en la fase de clasicación de la Champions, cero goles…



De Europa, para Castillo, hay poco que recordar, sólo que estuvo ahí y que le costó nueve meses, lo mismo que la gestación de un niño para volver a anotar y este "nuevo niño" nació en México pero ya de Águila...

Nicolás Castillo: "Fallé un gol cantado, no me lo podía sacar de la cabeza. Afortunadamente por fin salió el primero y después el segundo. La gente puede manifestarse, ni yo me hubiese perdonado fallar ese gol. Darle una alegría a la gente es importante". @estoenlinea pic.twitter.com/iZsqRxAa6L