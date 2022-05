Niega Andrés Caballero que Morena ofreciera candidatura a Carolina Viggiano

El presidente del Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Caballero Zerón negó que la dirigencia local o nacional haya invitado a Carolina Viggiano a ser su candidata a la gubernatura de Hidalgo.

En conferencia de prensa, la candidata de Va por Hidalgo afirmó que fue invitada por la cúpula morenista para ser su abanderada en la contienda gubernamental, a lo que ella se negó, pero no detalló de quién recibió dicho llamado.

De acuerdo con la candidata de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD, no aceptó la propuesta de Morena debido a que no puede defender muchas cosas de ese instituto político, como el hecho de intimidar a la gente.

“A mí me ofrecieron ser candidata a gobernadora, de Morena, y no acepté y sabes por qué, porque no puedo defender muchas cosas que ellos dicen, no puedo defender. Tampoco puedo yo, nunca lo he hecho, intimidar a la gente”, declaró.