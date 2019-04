Niega Asael Hernández estar detrás de fractura del PAN en cabildo de Pachuca 

Asael Hernández Cerón, coordinador de los diputados locales del PAN, aseguró dijo que Daniel Ludlow Kuri miente al tratar de involucrarlo en el divisionismo que prevalece la asamblea del ayuntamiento de Pachuca que preside Yolanda Tellería.

En entrevista con AM Hidalgo, el legislador panista aseguró que las malas decisiones han llevado a la ingobernabilidad en la actual administración de la capital del estado, emanada de del PAN.

“Lo que dice esta persona (Daniel Ludlow) es totalmente falso, creo que ante la realidad no podemos ocultar las cosas, Pachuca se ha visto en una situación muy compleja de la que no han podido salir hasta ahora”, agregó.

A través de sus redes sociales, Daniel Ludlow, esposo de la alcaldesa de Pachuca, calificó como “una vergüenza para el PAN que regidores de ese instituto político sean los cabecillas de hacer acciones fuera de la ley: Yuseb Yong y José Luis Zuñiga. Obvio mandados por el diputado huachicolero, Asael Hernández y su títere Cornelio García”.

Hernández Cerón, quien fue dirigente del PAN en Hidalgo, añadió que en la capital hidalguense “no hay gobernabilidad” y dijo que la situación le genera tristeza por ser un gobierno emanado del albiazul, al cual apoyó para lograr el triunfo electoral en su momento.

Además, aseguró que al involucrarlo en la división partidista, lo que hace Daniel Ludlow Kuri es tratar de justificar la falta de resultados y recurre “incluso a la mala táctica y falta de juicio para generar un ambiente agradable para armonizar un buen gobierno”.

El legislador panista dijo ser respetuoso de los comentarios del también esposo de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, pero reiteró que carecen de fundamento: “Es algo que lo caracteriza desde hace tiempo y que tampoco se ha dado cuenta que es desafortunado con sus comentarios y en su trato con los ciudadanos”, agregó.

“Voy esperar los momentos para que los órganos del partido atiendan esto porque la ropa sucia se lava en casa”, dijo, y agregó que comprende la actitud de Ludlow Kuri, “las cosas no les han salido como querían, él ha venido de fracaso en fracaso, electoralmente, y hoy el gobierno panista no es bien visto porque les hemos quedado a deber mucho, se los hicimos saber, pero no hicieron caso”, precisó.