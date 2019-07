Niega Baptista autoritarismo y discriminación contra diputada

Ricardo Baptista González, presidente del Congreso de Hidalgo, negó ejercer autoritarismo y discriminación contra la diputada de San Felipe Orizatlán, Adela Pérez Espinoza, quien hace unos días lo señaló de mostrar “negativas y desprecio” a su trabajo.

En respuesta, el también presidente de la bancada de Morena aseguró que “eso es falso, no voy a discriminar ni por raza ni género a nadie, por supuesto que no, pero hacerse la víctima es parte de un guion que les mandan a decir. No hay discriminación”, aseveró.

El reclamo de Adela Pérez se dio “al no encontrar apoyo, ni ver que exista interés o sentido de responsabilidad por parte del diputado Ricardo Baptista. Al dejar pasar ciertas acciones, por falta de interés, autoritarismo y discriminación hacia mí como mujer, indígena y legisladora”, señaló a través de un comunicado de prensa.

‘HAY QUE TENER AUTORIDAD PARA HACER SEÑALAMIENTOS’

Por otro lado, Baptista González respondió a la protesta de partidos políticos de oposición, que durante la sesión ordinaria de la semana pasada mostraron una cartulina que decía “Yo no tengo jefes, tu sí Ricardo”, en referencia al líder del patronato de la universidad, Gerardo Sosa Castelán.

Claro que sí tengo jefe y es el electorado que me eligió, junto con mis otros compañeros, son más de 800 mil votos los que nos pusieron, ellos son los que nos mandan”, respondió el diputado.

El legislador morenista reveló que la cartulina la mostró el presidente del PRD, Héctor Chávez Ruiz, de quien dijo “tiene derecho en manifestarse y lo conozco, pero también le dije que hay que tener autoridad moral para hacer señalamientos”.