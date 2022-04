Niega Carolina Viggiano que hubo condición de retirar contrarreforma eléctrica

La candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, señaló que el retiro de la contrapropuesta a la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna relación con la continuidad de la alianza electoral en competencia por el gobierno estatal.

“Ya han existido varias iniciativas de este tipo y esta es una más”, señaló la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Hidalgo, respecto a dicha contrapropuesta presentada por el diputado federal plurinominal Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien actualmente es su coordinador general de campaña.

A mediados de la semana pasada, Mendoza Bustamante presentó la propuesta legislativa de la que se conoce tiene puntos de discusión respecto a la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sin conocerse mayores detalles al respecto, la contrapropuesta fue retirada y, por tanto, no llegó ni siquiera a ser presentada para debatirse. Fuentes cercanas al tema señalaron que se pidió dicho retiro para no poner en riesgo e incluso romper la alianza electoral PAN, PRI, PRD que compite actualmente por la gubernatura de Hidalgo.

En entrevista posterior al mitin llevado a cabo este domingo 3 de abril en Tulancingo, Viggiano Austria respondió al cuestionamiento directo si incluso fue exigido el retiro de la contrapropuesta a la Reforma Eléctrica, que ella misma ha presentado como legisladora para que el suministro de energía eléctrica sea considerado como un derecho humano.

En otros temas relacionados con su campaña, reiteró lo dicho en su arranque de campaña en Tula, respecto al acercamiento por parte de militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), inconformes con la designación del candidato por este instituto político.

Respecto al seguimiento de la impugnación por parte del Partido Nueva Alianza Hidalgo por la no presentación de los gastos de precampaña por parte del PRI y el PRD, dijo que no le preocupa pues considera que el procedimiento legal no va a prosperar “y son más bien señales de que tienen miedo de perder” la elección del próximo 5 de junio.