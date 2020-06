Niega Cipriano Charrez desde la cárcel vínculos con organizaciones delictivas

Luego que fueron revelados sus presuntos nexos con grupos delincuenciales, el diputado federal desaforado y actualmente encarcelado por tentativa de homicidio y homicidio doloso eventual, Cipriano Charrez Pedraza negó el señalamiento.

De acuerdo con el mapa delincuencial de Hidalgo, presentado durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves desde esta entidad, Charrez es uno de los 17 objetivos delictivos.

A través de una carta elaborada a mano y un video publicado en redes sociales, el señalado dice desconocer las operaciones de la organización criminal Los Hades, dedicados al robo de hidrocarburo, con quien fue vinculado desde aquel día.

"Desconozco al grupo, desconozco el señalamiento que me hacen", dice en su carta y asegura que es falso, que a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a trabajar por los más pobres, por los olvidados del presupuesto gubernamental.

"Me deslindo rotundamente de los falsos señalamientos con tintes políticos, reafirmo lo que todos saben, que me he dedicado a trabajar para los pueblos pobres indígenas y no indígenas, para los olvidados, los marginados”.

Su hermano, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza también fue vinculado al grupo delictivo Los Hades, dedicados al robo y tráfico de hidrocarburo, así como algunos otros delitos de los diferentes fueros.