Niega Fayad recibir invitación para embajada; es un despropósito, dice

Tras acudir a un evento de inauguración de obras, el gobernador Omar Fayad Meneses negó que haya recibido alguna invitación por parte del gobierno federal para ocupar una embajada, y calificó que es un despropósito el que señalen ese ofrecimiento a su persona; además aseguró que nunca abandonaría ni traicionaría al PRI.

“Es un despropósito eso, quien lo diga que presente una prueba de que hay alguna invitación para mi o no, hasta este momento yo no he recibido ninguna invitación”, expresó ante medios de comunicación luego de encabezar el banderazo de inicio de obra de la construcción de bulevar de acceso a Téllez.

Comentó que ha escuchado los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es extraño porque cualquier presidente de la República puede invitar a quien quiera a representar a México, porque, dijo, no es un asunto político-partidista.

Sin embargo, “sé que quienes lo dijeron en su momento, y quienes lo dicen es para tratar de señalar algo de mi persona que saben que por más que quieran señalar no lo van a lograr porque lo único que he demostrado a lo largo de mi vida es mi lealtad y mi institucionalidad, y le tengo una lealtad a mi partido y una institucionalidad”.

El titular del Ejecutivo indicó que a pesar de que su partido en muchas cosas tome decisiones con las que puede no estar de acuerdo y pueda señalarlo conforme sus derechos partidistas, siempre estará con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“A mí, mi partido me negó 18 años llegar a la gubernatura del estado y nunca lo traicioné, nunca me fui, es un despropósito quien trate de decirle algo a alguien que ha construido una historia de muchos años de militancia. Cuando no tuve la oportunidad de ser tomado en cuenta, tuve el pretexto para haberme ido a otra fuerza política como ahora se ha puesto de moda… yo nunca he traicionado a mi partido, no lo haría, soy institucional y seré institucional a mi partido”, refirió.

NO ES MOMENTO DE ECHAR CULPAS SINO DE AUTORREFLEXIÓN

Respecto a los resultados obtenidos en las pasadas votaciones que no favorecieron al PRI y sobre si pediría la salida del dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno, descartó exigir su renuncia y pidió a los militantes del tricolor a ser autorreflexivos respecto del cambio que pidió la sociedad.

“Yo no tengo por qué exigir la salida de nadie, ni estoy planteando nada, al contrario siempre guardo un respeto irrestricto a mi partido, a las instituciones e incluso a sus dirigentes, e incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos, porque cuando no estoy de acuerdo con mis dirigentes se los digo y se los digo de frente”, comentó.

Recordó que Alejandro Moreno fue electo como dirigente nacional del PRI democráticamente por 2 millones de votos, lo cual dijo, no es cualquier cosa.

“Nos da tristeza los resultados que tuvimos, pero debemos generar una autoreflexión para ser mejores, es evidente lo que la gente señaló en las urnas, se necesita estar mal de la cabeza si no se entiende”.

Mencionó que los resultados del 5 de junio hablan por sí mismos y dicen muchas cosas que tienen que oír los priistas, ya que con 93 años las personas pidieron un cambio.

“Eso es evidente y lo dice un gobernador como cosa rara que a su salida está bien en Hidalgo, sigo bien posicionado. Solo que mis positivos no los puedo pasar al partido o no se los puedo pasar al candidato, esa es una realidad”.

Señaló que más que estar pidiendo la salida de dirigentes, “aquí no hay que echarle la culpa a nadie sino ser muy autorreflexivos y decir, a ver, a lo mejor la gente quiere experimentar un cambio”.

Agregó que su interés es terminar bien su gestión y entregar buenas cuentas.