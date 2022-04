Niega Francisco Xavier acuerdo para integrar gabinete de Viggiano; son tonterías, dice

Inventar que Francisco Xavier formará parte del gabinete de la candidata de Va por Hidalgo evidencia la desesperación del equipo de Julio Menchaca, ya que si un candidato fuera tan fuerte en las encuestas, como dicen, para qué sacan esos ataques, cuestionó el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Durante recorrido de campaña en el tianguis de la colonia 11 de Julio de Mineral de la Reforma, Francisco Xavier Berganza Escorza comentó sobre los rumores que de ganar Carolina Viggiano la gubernatura, él sería secretario de Cultura, lo cual calificó de gracioso ya que es guerra sucia y tonterías que hacen, sobre todo el equipo de Julio Menchaca.

“Sería absurdo, quién les va a creer que yo, que llevo 25 años peleándome con esos rufianes, voy a estar en un gabinete de ellos, es el absurdo más grande del mundo”, comentó en entrevista.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del senador César Cravioto donde pidió a los gobernadores de los seis estados donde habrá votaciones el 5 de junio no interferir en los procesos electorales y que de hacer caso a su petición les ofrecerían una embajada en el extranjero, Berganza Escorza comentó que solo es un servidor del dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo.

“César Cravioto es el achichincle de Mario Delgado, él fue el que me citó en un café para decirme que no me iban a encuestar cuando ya había ganado yo la encuesta. Él que fue el que hizo toda la porquería que orquestó Omar Fayad con Mario Delgado y están vacilando a todo el pueblo de Hidalgo que hoy va a haber una alternancia con Menchaca cuando es un priista de casi 40 años”, señaló.

Mencionó que los partidos no tienen la culpa, ni Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ni el Revolucionario Institucional (PRI), ni otro partido, ni el presidente, ya que son decisiones de unos cuantos que le fallaron a sus militancias.

AUDITORÍA A GOBIERNO DE OMAR FAYAD

El candidato de Movimiento Ciudadano adelantó que en caso de ganar la gubernatura realizará una auditoría a la administración del actual gobernador del estado, “ese es el temor de (Omar) Fayad, me conoce, sabe que si voy a auditarme yo, tenemos que auditar todo lo pasado, la gente tiene que saber lo que nos están dejando”.

Indicó que a diferencia de ese gobierno, él no será capaz de inventar un delito, “me lo han hecho tantas veces que yo no sería capaz de hacer lo mismo, sobre todo a alguien que es padre de familia, pero tampoco voy a ser tapadera de nada, si hay cosas que tengan que pagar que las paguen, no me voy a frenar en eso”.

También comentó que de llegar al gobierno será un aliado del presidente de México como lo ha sido desde hace mucho tiempo, “el presidente a mí me puso abogados cuando más lo necesité y soy un hombre agradecido. Yo no pisé la cárcel que intentaban estos cochinos gracias a que él me protegió en un momento dado”.

Indicó que puede estar o no de acuerdo en muchas cosas con Andrés Manuel López Obrador, pero en lo personal le tiene gran respeto, por lo que omitió comentar sobre la referencia que hizo el presidente de México sobre la candidata de Hidalgo en una conferencia matutina.

Finalmente, aseguró que siempre está listo para los debates, como lo está para el de este jueves 28 de abril que organiza Coparmex, donde, dijo, no necesita estrategias ya que solo informa a la población lo que tiene que hacer y aunque es muy poco el tiempo que les dan, enfocará las baterías con las propuestas al sector empresarial.