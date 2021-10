Niega Lisset Marcelino respaldar coordinación de Francisco Xavier en bancada de Morena

La legisladora de Morena Lisset Marcelino Tovar aseguró no haber ratificado a Francisco Xavier Berganza Escorza como coordinador de la bancada de ese partido en la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo.

Lo anterior, al terminar la onceava sesión ordinaria del Poder Legislativo de Hidalgo, donde se conformaron las 30 comisiones dictaminadoras, con las cuales quedó inconforme la diputada del distrito local VII Mixquiahuala de Juárez, al considerar que hubo falta de diálogo al interior de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Al ser cuestionada sobre la ratificación de Francisco Xavier Berganza como coordinador de la bancada morenista, Marcelino Tovar puntualizó que ella no emitió dicha acción, sino que el resto de diputados de Regeneración Nacional fueron los que dieron el voto de confianza al legislador.

ACUSA INDIFERENCIA EN TOMA DE DECISIONES

De acuerdo con Lisset Marcelino Tovar, dichas decisiones debieron hacerse con el respaldo de mesas de trabajo previas y mencionó sentirse relegada, ya que supo de su nombramiento como titular de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción durante la madrugada de este día.

Me enteré que sería la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a las tres de la mañana, me sentí relegada de la toma de decisiones”, declaró.

De igual manera la legisladora morenista consideró como falta de respeto a su persona no entablar diálogo en tiempo y forma para decidir las comisiones, lo que atribuyó a la falta de decisión de algunos integrantes de la bancada.

Al respecto, comentó: “Hay muchas cuestiones por las cuales no se atreven a levantar la voz, yo me atrevo porque soy la diputada que tiene el mayor porcentaje de votación en el estado y no puedo permitir este tipo de atropellos”.

ACUSA AUTORITARISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

De igual manera, la diputada consideró que las presidencias de las comisiones más importantes dentro del Congreso local fueron decididas con autoritarismo y menosprecio para las legisladoras que cuentan con gran preparación y son aptas para participar en temas de relevancia para la entidad.

Dichas comisiones, mencionó, son las de Hacienda y Presupuesto; Legislación y Puntos Constitucionales; así como Seguridad Ciudadana y Justicia, las cuales son dictaminadoras y donde avanza o se detiene una iniciativa y que están presididas por hombres, reprochó.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos