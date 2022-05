Niega Menchaca que Humberto Moreira sea su operador financiero

Luego que el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez señaló que su hermano Humberto es operador financiero de Julio Menchaca Salazar, candidato al gobierno de Hidalgo, este respondió que no hay ninguna relación con el exgobernador de Coahuila y atribuyó los dichos de ambos personajes a un conflicto familiar.

"Lo he saludado algunas dos veces (a Humberto) no hay una relación, claro como he saludado a muchas personas. Son parte de un conflicto familiar que tienen", refirió el candidato común de Juntos Hacemos Historia.

Respecto a los dichos de Humberto Moreira el pasado 18 de marzo sobre que en Hidalgo ganará Menchaca, sobre su cuñada que no eligió, el candidato de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo indicó que lo que "sí fue cierto es que vamos a ganar dos a uno, eso es lo único que sí sé".

Tras asistir a un encuentro con deportistas, el candidato morenista no quiso opinar sobre los desencuentros de los Moreira, ya que dijo, no se mete en la vida de las personas, caso contrario de la candidatura de Va por Hidalgo que cuando no hay argumentos, hay adjetivos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Yo no tengo por qué referirme a la vida personal ni a las virtudes o defectos de las personas, nosotros estamos en una campaña directa, el movimiento va creciendo, las encuestas de verdad así lo mencionan, el ánimo y entusiasmo es notorio en cada participación; y tienen que caer en lo bajo de la de denostación personal, yo no me meto en eso, tampoco en los conflictos de familia", expresó.

Respecto a las encuestas publicadas por la candidatura de Va por Hidalgo, comentó que falsificaron los resultados presentados por el Universal y Massive Caller.