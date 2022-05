Niega Miguel Tello orquestar guerra sucia contra Carolina Viggiano

El equipo del candidato Julio Menchaca no gastará un peso ni destinará tiempo a temas de guerra sucia; además, no hay necesidad cuando se llevan 27 puntos de ventaja, señaló el coordinador de comunicación, atención y gestión social, Miguel Ángel Tello Vargas, quien se desmarcó de las acusaciones de Va por Hidalgo.

“Lo que hemos intentado principalmente, es que el mensaje del candidato llegue a la mayor cantidad de personas, pero en guerra sucia no hemos metido ni tantito, no vamos a gastar ni un peso en meternos en nada de eso, ni vamos a destinarle tiempo porque esta campaña es de una persona nada más”, dijo en entrevista.

Si el candidato (de Morena-Nueva Alianza-PT) Julio Menchaca lleva 27 puntos arriba de la candidata (de Va por Hidalgo) Carolina Viggiano, no hay necesidad de ponerse a hacer guerra sucia contra ella o los demás candidatos, dijo, pero admitió que han sido muy creativos en toda la comunicación, como una lona junto a otra de su adversaria con la leyenda: “ya se van”.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra, del equipo de campaña de la candidata de Va por Hidalgo, de crear la guerra sucia contra Carolina Viggiano, expresó: “desde ahorita me desmarco de todo lo que digan que estamos haciendo de guerra sucia, es falso. También hay que decirlo, la candidata ha de tener muchos enemigos, se nota que no la quieren”.

Es fácil que cualquier persona con su criterio y recursos haga una publicación de lo que sea y está en su derecho, pero aclaró que está en contra de las campañas de denostación hacia cualquiera de los candidatos, “creo que no se tienen que llevar a cabo, tiene que ser una campaña limpia, de propuestas y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el día uno”.

Tello Vargas aseguró que hasta la fecha no le han llegado notificaciones de autoridades electorales o penales sobre algún juicio o denuncia por violencia política u otra falta electoral como lo han anunciado integrantes de Va por Hidalgo.

“Ninguno, ni creo que me vaya a llegar porque no estoy metido en nada, (estoy) con la conciencia limpia, voy y viajo por todos lados, duermo mis seis u ocho horas y no tengo ningún problema”, comentó.