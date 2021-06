Niega Morena propiedad de despensas confiscadas en Nopala

Luego de difundirse que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo confiscó en Nopala mil 826 despensas y artículos partidistas que serían usados en favor de candidatos de la coalición que encabeza Morena, el Comité Ejecutivo Estatal de este partido rechazó que el material encontrado sea de su propiedad.

Mediante un comunicado, el comité de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo se deslindó de cualquier tipo de prácticas que pretendan la compra de conciencias o la coacción de voto, sea cual sea el modo.

En Morena siempre nos hemos conducido bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Es evidente que los adversarios políticos pretenden desprestigiar al movimiento y con ello buscan mermar las preferencias electorales que favorecen a Morena en todo el estado, así como en la enorme mayoría del país”, cita el documento.