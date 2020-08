Niega PRI que se promueva el abstencionismo en elecciones

Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), negó que el Ejecutivo intervenga en el proceso de renovación de ayuntamientos al supuestamente efectuar una campaña de “no participación ciudadana” para los comicios.

El militante del tricolor subrayó que el Ejecutivo estatal sigue atento el desarrollo de la pandemia de COVID-19.

Esto lo dijo en respuesta a los comentarios de Ricardo Gómez Moreno, representante electoral del PRD, quien pidió al IEEH analizar la presunta campaña del gobierno “respecto a la promoción del abstencionismo”, al advertir de un posible incremento en los contagios de COVID-19 si se realizan las votaciones el próximo 18 de octubre.

“El Ejecutivo está invitando a la no participación de la ciudadanía en el proceso electoral, a que no se realice el mismo, públicamente está interfiriendo en el proceso electoral. Esa parte me gustaría que el IEEH, más adelante, pudiera analizarla”, expresó el perredista.