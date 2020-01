Niega alcalde nepotismo en DIF de Tepeji del Río: mi cuñada no es mi familiar

El alcalde de Tepeji del Río, Moisés Ramírez Tapia, negó que exista nepotismo al interior del Sistema DIF municipal. Explicó que el puesto que ostenta su esposa en esta dependencia es honorífico y que la directora del organismo, quien es su cuñada, no es su familiar.

Cabe recordar que en diciembre pasado, cinco exempleadas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Tepeji del Río acusaron haber sido víctimas de acoso laboral y señalaron nepotismo en el Sistema DIF municipal.

Esto, al argumentar que la presidenta del organismo, de nombre Anel Jiménez Arias, es esposa del alcalde, mientras que la dirección de la dependencia es ocupada por Estefanía Jiménez Arias, hermana de la primera y cuñada del presidente municipal.

Cabe recordar que el nepotismo es la preferencia que se tiene con parientes, amigos o allegados para otorgar un puesto dentro de la función pública sin ningún mérito profesional o de competencia, sino por relación sanguínea o afinidad.

Pese a ello, Ramírez Tapia recalcó que su cuñada no es su familiar, y debido a que su esposa no recibe salario por las funciones que realiza, es inexistente el nepotismo señalado por las cinco excolaboradoras del SIPPINA.

De igual forma descartó que hubiera acoso laboral contra las extrabajadoras. Al respecto, dijo que solo colocaron un reloj checador para que cumplieran con su horario de entrada y en caso de llegar un minuto después era considerado como retraso; aunque mencionó también que carecían de hora específica de salida.

Tienen que cumplir con obligaciones, hay horario de entrada, pero no de salida, aunque se les respeta su horario de conclusión de labores. Para eso se alquilan, yo tengo horario de 24 por 24 los 365 días del año y no me quejo, mi celular tiene que estar prendido las 24 horas del día y tengo que contestar a fuerza, así ellos, si nos alquilamos para un trabajo hay que dar resultados”, dijo.