Niegan diputados exclusión de personas con discapacidad en Reforma Electoral

Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, negó que en la recién aprobada Reforma Electoral hayan excluido a personas discapacitadas.



Esto lo dijo al responder públicamente a la impugnación que promovió el ciudadano José Alfredo Chavarría Rivero ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), quien argumenta que el Congreso violentó sus derechos al no mencionarlos en la reforma.

El legislador de Morena reconoció que ninguna de las propuestas o iniciativas presentadas por sus compañeros para la Reforma Electoral contiene algún capítulo sobre las personas con discapacidad.



No obstante, agregó que “revisando la Ley no existe la exclusión a este sector de la población, ya que son considerados legalmente como cualquiera de nosotros, como ciudadanos hidalguenses con los mismos y plenos derechos”, dijo.



Con esta tesis, Baptista González dijo que “están garantizados los derechos de la gente con capacidades diferentes, electoralmente no hay exclusión alguna, tal como se afirma”, reiteró.