Niña de 3 años vence el coronavirus en Veracruz y la despiden con aplausos del hospital

A través de redes sociales se dio a conocer sobre el alta de la primera paciente pediátrica con neumonía por Covid 19 en Veracruz.

La menor, de aproximadamente tres años y 11 meses, fue atendida en el Hospital General de Zona No. 71.

La madre aconseja ”que se cuiden que no salgan porque sí esta fuerte el virus”.

En el video publicado vía Facebook se muestra a la niña en brazos de su madre saliendo en una silla de ruedas, mientras es despedida entre aplausos.

El video fue musicalizado con la canción "We are the champions" del grupo Queen.

Algunos doctores del hospital aprovecharon el video para difundir un mensaje “El Covid no es un juego, las personas están muriendo”.

En el comentario de la publicación se lee “Gracias a Dios que salió con bien. Esperemos se tenga aún más conciencia del cuidado de los peques. Ellos confían en nosotros sus cuidadores, tenemos que hacerlo de la mejor manera”.