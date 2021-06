Niño finge su muerte para evitar ser atacado por osos

Kirill, un niño de 9 años, estuvo desapareció por dos días en Sverdlovsk, Rusia, después de ser localizado, el pequeño narro como fingió estar muerto para evitar ser atacado por osos.

El pequeño ha impresionado a todos debido a sus instintos de supervivencia en el bosque. De acuerdo con medios locales, Kirill logró sobrevivir dos días en el bosque.

Fue el pasado 4 de junio que su padre anunció su desaparición en el bosque de Sverdlovsk, y tan solo dos días después, el 6 de junio fue encontrado por un grupo de voluntarios a quienes les narró que había encontrado a grupo de osos.

En su testimonio, el niño narró que vio a osos en el bosque, por lo que se acostó debajo de un árbol y fingió estar muerto, además dijo que no bebió agua de los arroyos para no sudar y no ser atacado por mosquitos.

El padre del menor relató que se encontraban acampando juntos cuando, comenzó a sentirse mal, por lo que dejo que Kirill caminará a los alrededores del lugar, sin embargo después de un tiempo se dio cuenta que el pequeño se había perdido.