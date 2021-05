“No comprendo cómo existe gente que se niega a ser vacunada”: beneficiario

Para Vicente Granados López la vacunación contra COVID representa una suma de esfuerzos y no comprende cómo todavía existe gente que se niega a recibir la aplicación que promete aminorar el riesgo de contagio.

Vecino de San Antonio el Desmonte, acudió a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 222, ubicado en Pachuca, para recibir la primera dosis de su vacuna.

En este asunto se trata de sumar, no de restar. Si nosotros asistimos a vacunarnos, estamos valorando el trabajo de los médicos y organizadores de esta jornada", comentó a AM Hidalgo el hombre de 57 años de edad.

Vicente tardó aproximadamente una hora en ingresar para poder ser vacunado, dijo que la espera no le pareció prolongada en comparación con el beneficio que representa estar protegido contra el mortífero COVID.

Hablé con mis amigos y mi familia, están muy contentos por mi vacuna, ya nada más me queda seguir con los cuidados. Me dijeron que me diera un baño con agua tibia y si me dolía la cabeza tomara paracetamol”.