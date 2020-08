No creía en el Covid y mejor fue con yerbera, así se contagió toda su familia

Antes de abrir su negocio, Eugenio ya perdió ganancias. Así ha sido para él y para muchos otros vendedores de papelerías, ubicadas en la calle de Mesones del Centro de la Ciudad de México.

Con la llegada del coronavirus, Eugenio obedeció las órdenes del gobierno; cerró su local y se mantuvo en cuarentena hasta que los ahorros se terminaron. Sin dinero y con mercancía que en marzo no se permitía vender, por no ser esencial, el hombre debió cambiar de giro.

En abril, se estrenó como vendedor de comida, pero antes de que su esfuerzo tuviera frutos, su cuerpo lo reclamó. La tos que no le dejaba respirar, dolor de cabeza y el exceso de calor en su cuerpo, lo obligaron a buscar ayuda de una yerbera.

No creía en el coronavirus y tampoco en los médicos. Por eso, pensó que esa tos se detendría con los remedios de la yerbera, vecina de su colonia. La visita provocó el contagio de su familia y de la familia de la mujer que le dio los remedios.

Ese fue el error que llevó a Eugenio a gastar el resto de sus ahorros. Tanques de oxígeno, medicinas para los pulmones y gastos en pruebas del laboratorio terminaron con el capital del vendedor.

Llegó el mes de julio con el semáforo epidemiológico en color naranja y, con ello, el permiso para reabrir algunos comercios del Centro Histórico.

NADA, COMO ANTES

Aún con el cuerpo debilitado y la sensación de electricidad que le recorre manos y piernas, el vendedor se apresuró a abrir su negocio. Había que recuperar lo perdido y aprovechar la mejor época para los comerciantes de papelería: la venta de los útiles escolares.

Con el anuncio del nuevo ciclo escolar, los papeleros del mercado de Mesones esperaban redimir las pérdidas. No ha sido así.

Al igual que Eugenio, a muchos locatarios y vendedores de los más de 350 comercios que hay en las calles de Mesones y Corregidora, los cuatro meses de cuarentena los han llevado al borde de la quiebra.

No hay vendedor establecido o ambulante que no haya perdido más del 60% de sus ganancias. Las historias se repiten y a los que mejor les ha ido no han tenido complicaciones de salud. Con los días, ha aumentado el número de visitantes, no así de clientes. Se acercan, preguntan, pero pocos compran. Una estampa muy distinta de cuando en el regreso a clases no existía la ‘nueva normalidad’.