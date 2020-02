'No debe haber alarma, se piensa que coronavirus no es tan dañino': López Obrador

Ciudad de México.- En medio del pánico internacional que ha generado el avance del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en México aún no hay casos confirmados y por ese motivo no debe haber alarma por este tema.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario descartó que el coronavirus sea grave para la salud y también aseguró que su administración le está dando seguimiento puntual a este caso.

No debe haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal el coronavirus; sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, o sea, está generando cierta inquietud, incertidumbre", dijo López Obrador.

Para ejemplificar que en el país todo está bien, declaró que este viernes por la mañana la moneda nacional se encontraba por debajo de los 19 pesos por dólar, lo que daba una muestra de que "no tenemos problema".

Decirles a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso (de coronavirus) en México. Esto no quiere decir que no se presente, pero nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora", aseguró.