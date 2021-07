"No es tan linda"; joven envía su CV y en respuesta recibe un correo insultante

Estados Unidos.- El dueño de una tienda de ropa cometió un error al enviar un correo, no solo se equivocó de destinatario sino utilizó palabras ofensivas hacia una joven que socilitaba empleo en su negocio.

Gracie Lorincz, de 21 años, residente de Bloomfield Hills, Michigan, había solicitado trabajo en una boutique local. Al recibir la respuesta que no esperaba, publicó un video en su cuenta de TikTok haciendo un llamado a la vicepresidenta del lugar ya que un hombre le envió un correo llamándola “no tan linda”.

Ava Lane Boutique es una tienda de ropa muy popular en la ciudad de Michigan, a la que Gracie decidió postular para una vacante de representante de la marca luego de haberse graduado de la universidad. La recién egresada esperaba una respuesta por correo electrónico, sin embargo cuando esta llegó no eran las palabras que esperaba.

Esta chica acaba de salir de la Universidad (Hope College) y no es tan linda. Solicitó el puesto de modelo de ventas. ¿Estás seguro de que quieres que la entreviste?", decía el correo.

Fue Chuck DeGrendel, el vicepresidente de operaciones, el también esposo de la propietaria de la empresa, Laura, quien quien realizó el comentario hiriente hacía la joven, pues mencionó que su belleza era inapropiada para el puesto. El mensaje estaba destinado para su esposa, sin embargo el correo llegó al destinatario equivocado.

De acuerdo con Gracie, son este tipo de comentarios los que no se ajustan a la creencia de la empresa de que las chicas deberían tener “confianza en sí mismas”.

La joven publicó una carta en su cuenta de TikTok y 1.3 millones de usuarios la apoyaron. Mnecionó que su intención con el video era simplemente denunciar el mal comportamiento y alentar a las personas a defenderse.

No quiero prolongar los hechos, solo quiero convertir esta situación en algo positivo", agregó Gracie.

Chuck y Laura publicaron un video en Facebook en respuesta al de Gracie. La pareja se disculpó por sus palabras tan inapropiadas.

No sentía que ella fuera tan linda. Así que no sabía si quería continuar con una entrevista. No sé por qué dije eso, pero lo hice, y lamento mucho haber dicho eso", dijo Chuck.