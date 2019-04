VIDEO. 'No hay espacio para tu bebé'; médico niega atención a embarazada

Guanajuato.- El médico gineco-obstetra Adrián Villegas Cisneros fue despedido del Hospital Materno de Celaya por negar la atención quirúrgica a una paciente con riesgo de parto prematuro y conducirse con prepotencia cuando el esposo de la embarazada le suplicaba que le “echara la mano".

“No hay espacio para tu bebé, esa es la realidad; así es de sencillo. Yo no te 'echo la mano', no estoy para eso”, le respondió el especialista al marido.

Un video colocado en redes sociales exhibe al doctor molesto con la pareja por llegar “tarde” al hospital al momento en que se niega a realizar el procedimiento quirúrgico que requería la embarazada, y le advierte al marido que ese servicio lo brinda sólo en el ámbito privado.

“Pues sí maestro, te vuelvo a repetir: Si ella no acudió desde la mañana que inició con moco, con sangre y acude hasta las 6 de la tarde y no la atienden y aparte la atiende un imbécil que no tiene ni la capacidad para poder hacer un diagnóstico adecuado y que además los 'bota', porque literal: los 'botó', ¡váyanse mejor por sus medios! porque aquí no hay nada y se les puede morir. Te digo porque lo conozco perfectamente al imbécil”, dice el ginecólogo.

“Tu bebé va a tener que nacer, se llama 'membranas en reloj de arena'; se pueden hacer varias cosas para esto, y aquí yo soy el único que las hace y no las voy hacer, porque no me toca estar en quirófano, porque aquí en este hospital no lo hago, los hago fuera, los hago en lo privado, los hago en mi consultorio privado, los hago con mis pacientes”, añade.

Villegas Cisneros culpa a la mujer de lo que pudiera pasarle por no haberse presentado a tiempo al hospital porque desde un día antes estuvo así, incluso menciona que si el bebé nace es responsabilidad de ella.

Asimismo indica al esposo que le dará el ingreso para que traten de detener lo más que se pueda el trabajo de parto. “No hay espacio para tu bebé, esa es la realidad, así de sencillo”, dice.

“El retraso en la atención no es mi culpa, es de ella. Yo ahorita tengo que priorizar a otra paciente que está en riesgo de muerte, que es la paciente que acaba de llegar”. refiere.

Pese a la atención inicial, la madre y su hijo están bien de salud.

En la grabación, el médico hace ver la falta de espacios para la atención de pacientes, entre ellos en terapia intensiva.

La Secretaría de Salud inició un procedimiento administrativo en contra de Adrián Villegas Cisneros, que culminó con su cese la tarde del sábado 30 de marzo, después de 5 años de prestar sus servicios en la institución.

GINECÓLOGO SE MANIFIESTA

Este miércoles el ginecólogo obstetra realizó una manifestación en las inmediaciones del Hospital Materno en la que exigió la destitución del director José Luis Hernández Reguero, al que acusó de corrupción y malos tratos.

Luego de la manifestación de Villegas Cisneros, en un comunicado la Secretaría de Salud señaló que “no se va a tolerar ningún tipo de maltrato o actitud que vulnere la seguridad de atención e integridad de las pacientes”.

Destacó que tampoco se va a interponer el interés personal ante las políticas y protocolos institucionales.

“No se va a tolerar un trato cruel, inhumano o degradante”, acotó.