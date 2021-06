¡No me dejes sola! Madre ver morir a su hijo de 3 años entre sus brazos

Un video ha causado conmoción pues muestra como una mujer vio morir a su pequeño hijo después de un accidente automovilístico.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Martín de Porres ubicada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, cuando al momento del impactó el pequeño salió volando del vehículo en el que viajaba con sus padres, por lo que la mujer se dirigió rápidamente hasta donde estaba el cuerpo del menor y lo tomó entre sus brazos.

“¡Urielito, no me dejes sola! ¡Te lo suplico!”, gritaba la mujer mientras abrazaba desesperadamente a su pequeño.

En el video se ve a la mujer en medio de la escena del choque, con el cadáver de su hijo entre sus brazos meintras grita y llora sin que pueda hacer otra cosa, y se escucha que dice entre lágrimas: “No, mi amor, no me dejes sola… No te vayas”.

