No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus: AMLO

Palenque, Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantiene las medidas preventivas sanitarias como las que recomienda la Secretaria de Salud, y que ayuda mucho para que no dé el coronavirus “no mentir, no robar y no traicionar”.

En su conferencia de prensa, en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería de este municipio, se la cuestionó al Mandatario sobre las medidas que toma diariamente para protegerse del coronavirus.

El presidente López Obrador dijo que es cuidadoso con su aseo personal y en su alimentación.

“Yo soy cuidadoso. Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, afirmó.

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.