"No quiero que me lastimes": afroamericana es víctima de abuso policial

Estados Unidos.- En redes sociales se difundió un video en el que se aprecia un nuevo caso de abuso policial, el cual corrió en Texas.

En las imágenes se observa que una joven afroamericana fue sometida y arrestada luego de que la Policía de Kaufman recibió un reporte de que la joven tenía tendencias suicidas.

Los hechos ocurrieron luego de que una persona llamó al 911 para reportar que una joven estaba caminando en medio de la calle para intentar que la atropellaran.

Ante esto, un agente respondió al llamado y su cámara corporal captó que la mujer identificada como Nekie Trigg, caminaba por la banqueta cuando el oficial la interceptó. El policía se acercó y le preguntó porque estaba llorando y cual era su dirección, por lo que la mujer siguió caminando para alejarse del uniformado.

No me lastimes, no quiero que me lastimes", le suplicó la joven de 18 años , mientras trataba de llamar por teléfono a su familia.