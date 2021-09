No saben la que les espera: Fayad a aspirantes a sucederlo

Cuando veo a los aspirantes a sucederme, les digo, no saben la que les espera”, declaró el gobernador Omar Fayad Meneses al emitir una alerta sobre lo que calificó un gran problema económico que viven las entidades federativas.

Yo ya pasé el sufrimiento, y mi sufrimiento en esa materia presupuestal terminará con mi gestión el próximo 5 de septiembre del año que viene. Híjole, yo cuando veo a los aspirantes a sucederme, les digo, no saben la que les espera”, dijo.

Durante el informe de actividades del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), el mandatario recordó que los estados del país solo reciben puntualmente sus recursos participables; sin embargo, ya no tienen acceso a los fondos federales.

Acotó que los estados no viven solamente de participaciones, por lo que no pueden ser tratados de esa manera.

Por ello, el gobernador propuso, sin culpar a nadie y fuera de disputas ideológicas y partidistas, la revisión de los fondos, para que no haya corrupción.

Lo que no estoy de acuerdo es que desaparezcan de golpe y plumazo, sin que tengamos la posibilidad de argumentar la gran necesidad que se tienen de los fondos”, dijo.

No quisiera que esto se entendiera como un reclamo a alguien. No es culpa del gobierno federal actual, ni de la Cámara de Diputados, pero sí es motivo de que les digamos que hay que reflexionarlo”.

Apuntó que su administración se ha conducido con austeridad, luego que desapareció una partida de viáticos de 30 millones de pesos destinados a viajes al extranjero, ya que anteriores gestiones se caracterizaron por viajes a “diestra y siniestra” y con un gran séquito.

Yo no usé esa partida y la desaparecí. Pedí no se volviera incluir en el presupuesto y pedí se me tabulara como cualquier trabajador de gobierno”, dijo, y agregó que ha realizado durante su administración cuatro viajes al extranjero como parte de su agenda de trabajo.