“No sé cuánto me violó, pareció eterno”

Una noche como cualquier otra, M.R. se encontraba durmiendo en su habitación cuando sintió caricias en sus brazos, piernas y vagina.

Al abrir los ojos, vio que uno de sus tíos estaba encima de ella y exclamaba: “Tranquila, sólo te estoy haciendo cariñitos. No te va a pasar nada, yo te quiero mucho”.

En aquella ocasión, M.R. aún era menor de edad y sus fuerzas no le alcanzaban para quitarse de encima a su agresor, quien comenzó a despojarla de su ropa con brusquedad para finalmente violarla.

Luego de que concluyó la agresión, M.R. sólo oyó decir a su atacante que no podía contarle a nadie lo que sucedió, porque si lo hacía, sus padres ya no la iban a querer.

El caso de esta joven es investigado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La víctima fue quien entregó a El Universal la carpeta de investigación en la que se identifica a Pedro “N” como el victimario.

El documento detalla que M.R. —quien pidió proteger su identidad por cuestiones de seguridad— proporcionó fotografías del presunto responsable y su dirección.

Las agresiones que recibió la joven sucedían en una casa contigua a la de ella, e incluso identificó como la “habitación de las violaciones” al espacio en el que decenas de veces fue vulnerada.

Sobre los apoyos que recibió para confrontar a su familiar, la joven señaló a la procuraduría capitalina que los actos ocurrían cuando su papá y su mamá se iban de casa y declaró que su agresor la obligaba a llamar por teléfono a sus padres para que les dijera que estaba bien y en casa de alguna amiga. Esto fue recurrente cada vez que la joven era sustraída de su casa y víctima de abusos por horas.

Mis padres me regañaron, estaban enojados porque yo estaba llegando tarde y me decían que no lo hiciera. No sabía qué explicación darles, sólo lloraba”, señala M.R.