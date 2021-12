‘No seré tapadera de políticos’: Estephanie Vera, mujer trans que busca dirigir CDHEH

“No seré tapadera de ningún político”, aseguró Estephanie Shaddai Vera Ángeles, mujer transexual que busca hacer historia al aspirar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Con toda una vida en conocimiento de leyes y casos de violaciones a los derechos humanos, desempeñando cargos en la ya extinta Procuraduría General de la República como subdirectora de área de la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, Estephanie Shaddai, también conocida como Estephanie Alinne, busca ser la primera mujer trans en presidir la CDHEH.

En entrevista con AM Hidalgo, Vera Ángeles, quien también funge como representante legal de la fundación “Apoteosis es vivir en plenitud A.C.”, señaló que no pretende defender a los servidores públicos, por lo que hasta el momento no ostenta ningún puesto político, y señaló que no será tapadera de nadie.

“Recuerdo el caso de Fátima Baños, quien es directora del Instituto Hidalguense del Deporte, cuando prohibió la entrada a un niño atleta con síndrome de Down a una alberca, lo que generó una queja por parte de los padres en la comisión que no procedió por proteger a las autoridades, por lo que fueron hasta las últimas instancias y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación corrigió a la comisión, pues fue un caso muy evidente de discriminación”, señaló.

Mencionó que ya tiene establecidas sus estrategias de trabajo en dado caso que sea elegida como titular de la comisión, entre las que se encuentra generar una cultura de respeto a los derechos humanos.

Además, buscará fortalecer las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos para promover juicios de procedencia y garantizar la reparación del daño a la víctima, quien contará con una comisión siempre presente durante el proceso, aseguró.

“Aparte pretendo generar acciones de inconstitucionalidad, porque si las genero voy a poder ampliar mis facultades y actuar sin limitación, haciendo obligatoria la solución de conflictos de fondo, no me interesa sacar discursos ni promesas, me interesa resolver los conflictos”, señaló.

SOLO HACÍAN TRABAJO DE ESCRITORIO

Una de las directrices en las que dijo enfocar su trabajo, es generar más labor de campo, ya reprochó que las pasadas presidencias de la CDHEH carecieron de la cercanía con las víctimas y por tanto desconocían las leyes y recomendaciones que pueden utilizar y aplicar en cada caso.

Por consiguiente, dijo que buscará una comisión activa, en la que obtendrán datos estadísticos para elaborar diagnósticos y políticas públicas de atención a víctimas, por lo que el trabajo en oficina será lo menos primordial, “si veo a alguien sentado en su escritorio en la oficina, lo corro”, puntualizó.

De la misma manera, mencionó que otro eje rector de su estrategia y que aseguró no hicieron presidencias pasadas de la comisión, es la promoción y difusión de los derechos humanos, ya que la mayoría de las personas los desconoce y, mucho más importante, cómo son violentados.

“Cuando daba capacitaciones en la Sierra me quedé sorprendida. Pregunté a una señora cuáles eran sus derechos y me respondió que eran ‘portarse bien’, lo que me sorprendió muchísimo al darme cuenta que el sistema machista aún es dominante en muchas regiones”, comentó.

TITULAR DE COMISIÓN DEBE DE SER ESPECIALISTA EN DERECHO

Al ser cuestionada sobre la convocatoria y sus requisitos para ser aspirante a la presidencia de la CDHEH, Vera Ángeles refirió que solo un punto le causa “ruido” en forma personal, el cual estipula que él o la aspirante debe contar preferentemente con un título en derecho, pues considera que lo anterior debe ser obligatorio.

Explicó que el conocimiento y estudio de las leyes hay que tenerlos siempre presentes para realizar un buen trabajo, como elaborar acciones de inconstitucionalidad o hacer una simple denuncia.

La activista adelantó que realizará su registro ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de Hidalgo el próximo lunes.

