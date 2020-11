“No seremos llamarada de petate”, con nuevos socios, Interjet no quiebra: Alemán Velasco

El empresario Miguel Alemán Velasco informó que con la llegada de nuevos socios a Interjet se está corrigiendo la situación financiera de la empresa, con el pago en los adeudos a los trabajadores e impuestos pendientes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, con motivo de la edición 18 de la Cumbre de Negocios que inicia este domingo, Alemán Velasco asegura que la empresa no se va a la quiebra y que la llegada de los inversionistas Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, puede llevar a la aerolínea, después de corregir sus problemas financieros, a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que la participación accionaria de la familia Alemán cambia en Interjet.

“¿Ahora cómo se asegura el futuro de la empresa? Pues con socios que toman el número de acciones que crean conveniente. Quedarse con un diez 10%, una cosa pequeña para que no vaya a fallar nada de ingresos y podamos el día de mañana entrar a la Bolsa. Ahí tenemos la facilidad de créditos y otros ingresos que son muy importantes”, dijo.

En ese sentido, dijo que la apuesta es de largo plazo para la compañía, donde la "participación accionaria es lo de menos" descartando que se presenten problemas similares a los que tuvo Mexicana de Aviación y convertirse en una alternativa en el mercado, de cara a la recuperación después del golpe económico de la pandemia de Covid-19.

“No son fáciles este tipo de problemas para resolver. Queremos que esta compañía sea a largo plazo no una llamarada de petate. Que no haya problemas como los hubo con Mexicana sino que hay pagar impuestos que la gente que tenemos administrando no nos avisó a tiempo durante año y medio y se está pagando y se va a pagar el impuesto. Obviamente el SAT nos congela las cuentas y obviamente a veces no hay para pagar la quincena", dijo.

El empresario reconoció que en los últimos días se ha causado malestar a los usuarios ante la cancelación de vuelos y aseguró que se tienen los recursos para pagar a los trabajadores.

“No hubo recorte de personas hasta hace dos semanas que más o menos empezó a haber un cambio en el ingreso, para planear bien desde chico otra vez hacer grande, y obviamente ha habido algunos problemas con algunos despidos pero se les ha pagado al 100% hasta este mes y tenemos cubierto lo que sigue”, aseguró.



