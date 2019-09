No soy Ministerio Público ni juez, responde Fayad a Cipriano

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, dijo desconocer el motivo por el cual el diputado federal de Morena desaforado Cipriano C.P., quien actualmente está bajo proceso por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra su hermano, responsabiliza al gobierno estatal por su detención.

No sé por qué él se atreva a echar culpas. Dicen que el que culpa está obligado a probar los dichos. No lo responsabilizo de nada porque no soy Ministerio Público ni el juez. Él enfrenta procesos penales y serán las autoridades quienes esclarezcan el caso”, dijo el gobernador hidalguense.